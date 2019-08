Union Berlin in der Bundesliga: Darauf warteten die Fans jahrzehntelang. Manche vergeblich - sie starben bevor die "Eisernen" aufsteigen konnten. Bei der Aktion "Endlich dabei" werden sie auf Plakaten am historischen ersten Spieltag noch einmal lebendig.

Als Frau Henning das schwarz-weiße Plakat ihres verstorbenen Ehemanns im Köpenicker Union-Fanhaus in den Händen hält, bricht sie in Tränen aus. "Das bedeutet alles (...) für die ganze Familie", sagt sie. "Er war Fußballtrainer für Union-Nachwuchs." Zum Bundesliga-Auftakt am Sonntag wird sie kurz vor Spielbeginn mit ihrem Sohn das Plakat zur Vereinshymne hochhalten. Mehr als 450 Unioner werden es ihr gleichtun: mit dem Abbild ihrer toten Angehörigen im Stadion An der Alten Försterei.