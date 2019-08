Max Kepler gelingt bereits der 33. Homerun in dieser Saison

Der Berliner Baseball-Profi Max Kepler befindet sich in der US-amerikanischen Major League Baseball (MLB) weiterhin auf einem Höhenflug. Dem 26-Jährigen gelang in dieser Saison bereits der 33. Homerun. Damit stellte Kepler einen neuen "Europarekord" in der MLB auf und löste den Schotten Bobby Thompson ab, der 1951 insgesamt 32 Homeruns geschafft hatte.

Kepler, der mit 16 Jahren aus Berlin in die USA gewachselt war, gelang sein 33. Homerun beim 4:3-Auswärtssieg seiner Minnesota Twins bei den Texas Rangers. Damit liegt der Berliner in der ligaweiten Rangliste, die Mike Trout von den Los Angeles Angels mit 41 Homeruns anführt, auf dem siebten Platz.