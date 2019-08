Er ist der Baumeister der jüngsten Erfolge von Alba Berlin - und bleibt dem Basketball-Bundesligisten eine weitere Spielzeit erhalten: Der Verein hat den Vertrag mit Coach Aito Garcia Reneses um ein Jahr verlängert. Das teilten die Berliner am Donnerstag mit. Der 72-jährige Spanier führte die Albatrosse in seiner zweijährigen Amtszeit in fünf von sechs möglichen Endspielen - und wurde 2018 in der Liga und 2019 im Eurocup Trainer des Jahres.