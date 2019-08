Bild: imago/Camera 4

Mit dem sportlichen Erfolg von Alba stieg auch das Interesse der Zuschauer im Laufe der Jahre immer weiter. Alba reagierte und zog in immer größere Hallen. Von der Sömmeringhalle in Charlottenburg ging es 1996 nach Prenzlauer Berg. In die Max-Schmeling-Halle passten fast vier Mal so viele Zuschauer wie in die alte Heimstätte. Mit dem Umzug in die Arena am Ostbahnhof 2008 konnten dann 14.500 Augenpaare Albas Heimspiele verfolgen. Und die Zuschauer kamen auch: Alba war in der Saison 2011/12 die meistbesuchte Mannschaft in Europa.