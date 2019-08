Die neue Saison wird hart und lang für Vizemeister Alba. Die Berliner wollen sich gut in der Euroleague präsentieren. Helfen sollen dabei auch die Neuzugänge Makai Mason und Tyler Cavanaugh - in unterschiedlicher Funktion.

Der Cheftrainer fehlt noch. Aito Garcia Reneses erholt sich von einer Augen-Operation, die der 72-jährige Spanier in der Sommerpause über sich ergehen lassen musste. So eröffnete Sportdirektor Himar Ojeda mit einer kurzen Rede die Saisonvorbereitung bei Alba Berlin, und er machte gleich mal klar, wohin es gehen soll in dieser Saison: "Be ambitious", lautete sein Appell an die Spieler: Nehmt euch was vor!

Alba geht in die wohl härteste Saison der vergangenen Jahre: Statt im zuletzt bravourös gemeisterten Eurocup, wo die Berliner erst im Finale in Valencia ihren Meister fanden, treten sie nun in der Euroleague an. Europas Spitzenliga ist ein anderes Pflaster, im Ranking der europäischen Teams findet sich gleich ein Dutzend Teams, die vor Alba eingestuft werden. "Es kann sein, dass wir phasenweise mehr Spiele verlieren, als gewinnen - vor allem in der Euroleague", sagt Ojeda mit Blick auf die internationale Konkurrenz, macht aber auch deutlich: "Wir wollen länger bleiben. Wir wollen zeigen, dass wir in die Euroleague gehören."

Dafür trifft es sich gut, dass er den Kader zuletzt verstärken konnte. Fast alle Leistungsträger wurden gehalten, dazu verpflichtete Ojeda einige interessante Neuzugänge: Marcus Eriksson, Tyler Cavanaugh und Makai Mason. Anders als die Nationalspieler Giffey, Thiemann, Giedraitis und Hermannsson, die sich derzeit auf die WM in China vorbereiten, waren die neuen Profis auch schon beim Trainingsauftakt am Montag in der Halle. Der 2,06-Meter Mann Tyler Cavanaugh kommt aus den USA und sieht die Herausforderung Euroleague gewohnt amerikanisch-sportlich: "Ich weiß, dass es hinter der NBA die beste Liga der Welt ist", sagt der Mann, der bei Alba als Center und Power Forward eingeplant ist.