76:81-Niederlage gegen Monaco - Alba Berlin verliert erstes Testspiel

30.08.19 | 21:26

Vizemeister Alba Berlin hat das erste Testspiel der neuen Saison verloren. In einem nichtöffentlichen Testspiel gegen den französischen Spitzenclub AS Monaco unterlagen die Berliner in ihrer Trainingshalle in Mitte knapp mit 76:81 (42:48). Beste Werfer waren Landry Nnoko mit 19 und Luke Sikma mit 14 Punkten.



Neuzugang Eriksson in der Startformation

Trainer Aito Garcia Reneses musste gegen Monaco gleich auf mehrere Spieler verzichten. Niels Giffey, Johannes Thiemann und Rokas Giedraitis sind bei der WM in China, Kenneth Ogbe (Muskelfaserriss), Makai Mason (muskuläre Probleme) und Stefan Peno. Neuzugang Marcus Eriksson stand dagegen in der Starting Five. Die Berliner erwischten den besseren Start und vor allem Spielmacher Peyton Siva präsentierte sich treffsicher. Doch die von Ex-Albatross Sasa Obradovic trainierten Gäste steigerten sich im Verlauf der Partie immer weiter und waren besonders unter dem Korb überlegen. Beim 29:27 übernahmen sie die Führung und verteidigten diese bis zur Pause.



Zu viele Fehler im Schlussviertel

Nach der Pause verteidigten die Berliner intensiver und konnten zu Beginn des 3. Viertels zum 53:53 ausgleichen. Martin Hermannsson brachte Alba gegen Ende des Abschnitts sogar mit 62:60 in Führung. Weil die Berliner im letzten Viertel aber wieder mehr Fehler machten, sicherten sich die Franzosen den knappen Sieg. Die nächsten Testspiele absolviert Alba bereits in der kommenden Woche. Am 6. und 7. September reisen die Berliner zu einem Vorbereitungsturnier im spanischen Vilagarcia de Arousa. In zwei Partien sind San Pablo Burgos, Betis Sevilla und Monbus Obradoiro aus der spanischen Top-Liga ACB mögliche Konkurrenten.