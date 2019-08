Henrik Rödl: Wir haben jetzt zwei Wochen hinter uns. Wir haben eine Woche gemeinsam in Trier verbracht. Da ging es mehr um Grundlagen und darum, zu sehen, wie fit die Jungs sind. Wir haben mit 16 Spielern angefangen, haben dann den Kader auf 14 Spieler reduziert und haben dann drei sehr wertvolle Spiele in Hamburg gemacht, die wir alle gewonnen haben. Jetzt fliegen wir nach Asien und haben in Tokio ein Turnier. Das sind zwei Spiele in denen es darum geht, anzukommen und sich umzustellen. Wir werden versuchen, die Dinge, die noch nicht so ganz geklappt haben, in den Spielen zu verändern. Von Tokio geht es dann nach Shenzhen, wo wir gegen Australien das letzte Vorbereitungsspiel absolvieren, um dann hoffentlich gut vorbereitet in das Spiel gegen die Franzosen am 1. September zu gehen.