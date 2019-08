Bild: imago/Eibner

Turnier in Japan - Alba-Spieler Giffey und Thiemann für WM-Kader nominiert

01.08.19 | 13:46

Basketball-Bundestrainer Henrik Rödl hat Alba-Kapitän Niels Giffey, der seinen Vertrag bei den Berlinern erst in dieser Woche verlängert hatte, sowie Center Johannes Thiemann für die Weltmeisterschaft in Japan nominiert. Das Turnier beginnt für die deutsche Mannschaft am 01. September (14:30 Uhr MESZ) mit dem Spiel gegen Frankreich.

Auch Mo Wagner nominiert

Es sei gelungen, "einen sehr, sehr spannenden Kader zusammenzustellen", sagte Rödl. "Wir haben vor niemandem Angst." In den weiteren Vorrundenspielen trifft Rödls Mannschaft am 03. September (10:30 Uhr MESZ) auf die Dominikanische Republik und am 05. September (10:30 Uhr MESZ) auf Jordanien. Neben Niels Giffey und Johannes Thiemann gehört auch der ehemalige Alba-Spieler und gebürtige Berliner Moritz Wagner zum deutschen Aufgebot. Wagner war 2018 von Alba Berlin zu den Los Angeles Lakers in die NBA gewechselt. In diesem Sommer wurde er von den Lakers zu den Washington Wizards, ebenfalls einem NBA-Klub, transferiert. Bei dem am Donnerstag bekanntgegebenen Kader handelt es sich zunächst um ein vorläufiges Aufgebot. Bis zum Turnierstart werden noch vier Spieler aus dem Kader gestrichen, die nicht mit zur Weltmeisterschaft fahren werden. Die Vorbereitungsphase, in der Deutschland in Testspielen unter anderem auf die WM-Teilnehmer Polen, Tschechien und Ungarn trifft, wird Rödl aber mit dem kompletten Kader absolvieren.



Alba mit neun Testspielen

Wie Alba Berlin am Donnerstag mitteilte, wird sich der Klub mit zahlreichen Testspielen auf die neue Basketball-Saison vorbereiten. Demnach empfängt deutsche Vizemeister im ersten Vorbereitungsspiel am 30. August unter Ausschluss der Öffentlichkeit das EuroCup-Topteam AS Monaco. Anschließend reist das Team zu zwei Turnieren und einem weiteren Test nach Spanien. Das erste Pflichtspiel gibt es für Alba am 28. September im Pokal-Achtelfinale gegen Würzburg in der Max-Schmeling-Halle. Zum Bundesliga-Auftakt am 2. Oktober empfangen die Berliner Rasta Vechta.