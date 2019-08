Die Berlinerin Laura Ludwig und ihre Partnerin Margareta Kozuch müssen gleich zum Auftakt der Deutschen Meisterschaften im Beachvolleyball um den Verbleib im Turnier zittern. Olympiasiegerin Ludwig unterlag mit ihrer immer noch neuen Partnerin Kozuch am Freitag den an Nummer 13 gesetzten Zwillingen Lena und Sarah Overländer vom TV Voerde überraschend mit 1:2 (21:15, 16:21, 21:23).

Ludwig haderte nach dem Spiel gegenüber der Deutschen Presse-Agentur mit der Leistung: "Das ist extrem bitter, es gibt keine Ausreden für solch ein Spiel. Wir sind nicht eine Sekunde richtig ins Spiel gekommen, haben zu wenig Druck gemacht und unsere Chancen nicht genutzt."

Ihre Partnerin Kozuch, die seit einem Turnier in Moskau an Schulterproblemen leidet, wurde nach dem Spiel sofort behandelt, wollte die Blessur allerdings nicht als Grund für die Niederlage geltend machen. "Das spielt auf dem Feld keine Rolle", sagte die 32-Jährige. Allerdings gab die Blockspielerin zu bedenken, "dass wir zuletzt nicht so trainieren konnten wie gewohnt". Im Spiel habe vor allem in der entscheidenden Phase des dritten Satzes "der Killerinstinkt gefehlt, da müssen wir einfach entschlossener spielen".

Laura Ludwig und Margareta Kozuch spielen erst seit Anfang des Jahres zusammen und suchen bisher noch ihre gemeinsame Bestform auf dem Feld. Die Deutschen Meisterschaften laufen noch bis Sonntag in Timmendorfer Strand.