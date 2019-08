Bild: imago images/Sven Simon

Elfmeter, Tor, Sieg! So lautete das Erfolgsgeheimnis zu Beginn der Saison 2015/16. Salomon Kalou traf kurz nach der Pause zum 1:0 für die Berliner beim FC Augsburg. Bis das tatsächlich auch der Endstand war, musste Hertha BSC eine Schlussphase der Marke äußerst turbulent überstehen. Zwar folgten zunächst zwei Partien ohne Sieg, doch insgesamt war es der Startschuss in eine sehr erfolgreiche Hinrunde. Zehn Siege gelangen in 17 Spielen und das Dardai-Team lag auf Rang drei. Doch dann folgte das, was auch in den Folgejahren Programm sein sollte: eine schwache Rückrunde. Am Ende war der Verein Siebter - und scheiterte in der Europa-League-Qualifikation an Bröndby IF.