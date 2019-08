Sprinterin Gina Lückenkemper vom SCC Berlin wird in dieser Saison nicht mehr die 200-Meter-Distanz laufen. "In diesem Jahr definitiv nicht", sagte die Vize-Europameisterin der Deutschen Presse-Agentur am Donnerstag. Damit wird Lückenkemper sowohl bei den "Finals" am Wochenende, als auch bei der WM in Doha Ende September auf einen Start bei den 200-Meter-Rennen verzichten. Über die 100 Meter wird die 22-Jährige aber bei beiden Wettbewerben an den Start gehen.