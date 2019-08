Die Berliner Wasserspringer Patrick Hausding und Lars Rüdiger waren bei der Europameisterschaft in Kiew auch im Synchronwettbewerb erfolgreich. Die beiden Springer vom Berliner TSC schafften es am Samstag auf den zweiten Rang und konnten sich so über Silbermedaillen freuen. Hausding und Rüdiger mussten sich am Samstag nur den beiden Russen Ewgenii Kusnetsow und Nikita Schleicher geschlagen geben.