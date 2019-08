Bild: imago/Sven Simon

Belgischer U21-Nationalspieler - Dodi Lukebakio wechselt für rund 20 Millionen Euro zu Hertha

01.08.19 | 15:49 Uhr

Hertha BSC hat sich noch einmal verstärkt: Der Verein sicherte sich die Dienste des belgischen U21-Nationalspielers Dodi Lukebakio, der in der vergangenen Saison vom FC Watford an Fortuna Düsseldorf ausgeliehen war. Der Klub greift dafür tief in die Tasche.

Hertha BSC hat den belgischen U21-Nationalspieler Dodi Lukebakio verpflichtet. Wie der Fußball-Bundesligist am Donnerstag mitteilte, steht der Neuzugang vom Premier-League-Klub FC Watford

langfristig in Berlin unter Vertrag. Nach rbb-Informationen gab Hertha um die 20 Millionen Euro aus - ein neuer Rekord für die Berliner. Der 21-Jährige war in der vergangenen Saison an Bundesliga-Konkurrent Fortuna Düsseldorf ausgeliehen und hatte mit zehn erzielten Treffern großen Anteil am Klassenerhalt der Rheinländer. Die Vertragslaufzeit Lukebakios soll bei fünf Jahren liegen, Hertha BSC äußerte sich wie gewohnt nicht zu Details des Arbeitspapiers.

Drei Tore gegen Bayern

Gerade seine drei Tore beim 3:3-Unentschieden der Düsseldorfer bei Rekordmeister Bayern München sorgten in der Bundesliga in der letzten Saison für Aufsehen. Der schnelle Lukebakio soll bei Hertha die nach dem Abgang von Valentino Lazaro zu Inter Mailand noch dünn besetzte rechte Seite verstärken und war der Wunschspieler von Manager Michael Preetz. Lukebakio hatte durch seine guten Leistungen in der vergangenen Saison auch das Interesse mehrere internationaler Klubs geweckt, darunter das des französischen Erstligisten OSC Lille. Am Ende konnte sich Hertha BSC bei den Verhandlungen jetzt gegen die Franzosen durchsetzen. Für Dodi Lukebakio zahlt Hertha die bisher höchste Ablösesumme der Vereinsgeschichte. Um die 20 Millionen Euro lassen sich die Charlottenburger die Dienste des Belgiers kosten. Inbegriffen in der Summe, die Hertha an Watford überweisen wird, sind Bonuszahlungen, die an die Leistungen Lukebakios in der kommenden Saison geknüpft sind. Der bisherige Rekordzugang der Hertha war Stürmer Davie Selke, der 2017 für 8,5 Millionen Euro von RB Leipzig zu Hertha BSC wechselte.



Folgen weitere Neuzugänge?

Möglich gemacht wurde die Verpflichtung zum einen durch den Verkauf Lazaros für ebenfalls 20 Millionen Euro zu Inter Mailand und zum anderen durch den Einstieg von Investor Lars Windhorst. Dieser hatte im Juni für 125 Millionen Euro 37,5 Prozent der Profiabteilung des Vereins erworben. Ob dank dieser Finanzspritze in der aktuellen Transferperiode noch weitere Spieler die Mannschaft von Ante Covic verstärken werden, bleibt abzuwarten. Bislang verpflichtete der Verein das niederländische Sturmtalent Daishawn Redan vom FC Chelsea, Mittelfeldspieler Eduard Löwen von Bundesligaabsteiger 1. FC Nürnberg, Verteidiger Dedryck Boyata von Celtic Clasgow und nun eben Dodi Lukebakio. Die Mannschaft von Ante Covic tritt am Donnerstag den Heimweg aus dem Trainingslager im österreichischen Stegersbach an. Am Samstag trifft Hertha BSC im letzten Testspiel der Vorbereitung auf Crystal Palace (16:00 Uhr). Das erste Pflichtspiel der Saison steigt dann am 11. August (15:30 Uhr), wenn das Team in der ersten Runde des DFB-Pokals gegen den VfB Eichstätt antritt.

Sendung: Inforadio, 01.08.2019, 16 Uhr