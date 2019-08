Es ist wirklich ganz toll, was hier für eine Euphorie herrscht. Beim ersten Spiel gegen Babelsberg haben uns 1.600 Fans unterstützt, beim zweiten in Bischofswerda sind 100 an einem Mittwochabend mitgereist. Meine Jungs spüren das und wir freuen uns schon auf das nächste Heimspiel. Denn im Sportforum [Anm. d. Red.: Im Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark finden die Deutschen Meisterschaften im Trial am Wochenende statt] ist alles ein bisschen enger und da springt der Funke noch besser über.