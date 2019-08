Bild: imago images/Sven Simon

Sie ist die Stimme der Vereins-Hymne "Eisern Union". Am 14. November 1998, als Union in der damals noch drittklassigen Regionalliga spielte, schmetterte Nina Hagen den Kultsong zum ersten Mal im Stadion An der Alten Försterei. Die Hymne ist schnell zum Ritual geworden - und auch Nina Hagen nicht mehr wegzudenken.