Neun Monate wurde gebaut - nun ist sie fertig: In Potsdam ist am Dienstag die neue Anschubstrecke für die Bobfahrer eröffnet worden. Die Bahn am Olympiastützpunkt im Luftschiffhafen ist gut 90 Meter lang und hat 643.000 Euro gekostet.

Für die Bob-Anschieber in der brandenburgischen Landeshauptstadt ist die Strecke ein Meilenstein. "Wir haben in den vergangenen Jahrzehnten so viele Medaillen-Gewinner und Nationalmannschafts-Athleten aus Potsdam gestellt - ohne eine Startstrecke zu haben. Und da wollen wir wieder hinkommen", sagt Kevin Kuske dem rbb. Der 40-Jährige, der selbst als Anschieber zum erfolgreichsten deutschen Bobsportler aller Zeiten wurde, ist Trainer am Olympiastützpunkt. "Potsdam als Bob-Standort ist immer schon da gewesen und wir wollen es jetzt noch ein bisschen mehr ausbauen."

Bisher konnten die Anschieber in Potsdam nur Leichtathletik und Kraft trainieren. Für die Technikübungen in ihrer Sportart mussten sie stundenlange Autofahrten nach Oberhof auf sich nehmen. Jetzt haben sie eine Hightech-Strecke direkt vor der Haustür. Die Anschubstrecke alleine ist 61 Meter lang und weist zwei und acht Prozent Gefälle auf. Es schließt sich der Bremsberg mit 23 Metern Länge bei 22 Prozent Gegengefälle an.