Die BR Volleys starten mit zwei Liberos in die neue Spielzeit - und setzen damit wie auch in der Vorsaison auf das Modell der Doppelbesetzung: Der deutsche Volleyball-Meister hat am Donnerstag die Verpflichtung von Adam Kowalski bekannt gegeben. Der 24-Jährige spielte zuletzt in seinem Heimatland beim Erstliga-Elften Chemik Bydgoszcz. Er unterzeichnete bei seinem künftigen Arbeitgeber einen Vertrag mit einjähriger Laufzeit, teilte der Club mit [berlin-recycling-volleys.de].