60.000 Zuschauer kamen am Wochenende zum Lausitzring. So gut war die Anlage schon seit Jahren nicht mehr besucht. Im nächsten Jahr kommt die DTM wieder. Doch reicht der Rennsport alleine auf lange Sicht aus? Von Andreas Friebel

Neue Veranstaltungen getestet werden dürfen nur unter der Woche, erklärt Ring-Chef Volker Noeske. "Der Ring kostet auch am Wochenende Geld. Deshalb ist es für uns auch ein wirtschaftliches Interesse, ihn am Wochenende zu nutzen. Und wenn wir damit etwas für die Öffentlichkeit tun können und für unsere Kasse, dann machen wir es gern."

Alles braucht seine Zeit. So ist das auch auf dem Lausitzring: Im ersten Jahr nach der Übernahme durch eine deutsche Prüfgesellschaft war der Veranstaltungskalender recht übersichtlich. In diesem Jahr hat sich das deutlich geändert. Auch wenn weiterhin ein bis zwei große Events fehlen, ist auf dem Lausitzring inzwischen fast genauso viel los, wie vor dem Besitzerwechsel.

Eine große Wochenendveranstaltung war in diesem Jahr ein Konzert mit Popstar Nena . Etwa 5.000 Besucher kamen zu diesem Event. Es war das erste Konzert auf dem Lausitzring seit fast zehn Jahren. "Wir haben das Signal vom Veranstalter, dass er auch nächstes Jahr weiter machen will. Dazu kommen mit der DTM und dem Extrem-Hindernislauf Tough Mudder weitere Veranstaltungen, die mehrere zehntausend Besucher anlocken", erklärt Noeske.

Wie es 2021 dann aussieht, ist hingegen noch unklar. Die DTM steht vor einer grundlegenden Reform. Künftig soll sie internationaler werden. Nicht nur in Bezug auf das Fahrerfeld, sondern auch mit Blick auf die Rennstrecken. Schon in diesem Jahr gab es Gerüchte, dass es das letzte Gastspiel in Südbrandenburg gewesen sein könnte.

Ring-Chef Volker Noeske will aber für das Rennen in der Lausitz kämpfen. "Wir werden alles dafür tun, dass die DTM in Klettwitz auch in Zukunft fahren wird. Es muss sich aber wirtschaftlich für die Veranstalter rechnen." Bevor aber über 2021 gesprochen wird, geht auch sein Blick in das nächste Jahr. Und dafür sieht der Veranstaltungskalender für den Lausitzring erneut sehr gut aus.