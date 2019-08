Es war ein großer Kampf, den Energie Cottbus dem deutschen Meister in der ersten Runde des DFB-Pokals lieferte. Vor mehr als 20.000 frenetischen Zuschauern war Bayern München zwar überlegen. Das Ergebnis blieb jedoch lange knapp - und die Sensation in Reichweite.

Sie hatten verloren und konnten trotzdem stolz auf sich sein: Energie Cottbus gab in der ersten Runde des DFB-Pokals gegen Bayern München alles, hielt die Partie lange offen - und verlor am Ende mit 1:3 (0:1) gegen den deutschen Meister. Robert Lewandowski (32.), Kingsley Coman (65.) und Leon Goretzka (85.) erzielten die Treffer für den großen Favoriten - Berkan Taz traf in der Nachspielzeit per Elfmeter für den Underdog (90.+2).

Es war eine Atmosphäre, die dem jungen Team - gespickt mit Spielern, die noch nie vor so vielen Zuschauern gespielt hatten - spürbar Kraft gab. Sie kämpften mit so viel Mut, wie ihn ein Regionalliga-Team gegen den deutschen Meister nur zeigen kann. Natürlich waren sie spielerisch unterlegen. Natürlich wurden sie zunehmend in die eigene Hälfte gedrängt. Und natürlich kam Bayern auch zu Chancen. Doch das Team von Claus-Dieter Wollitz hielt dagegen.

Die Zuschauer waren gekommen, um alles zu geben - an diesem Flutlicht-Abend, der an die großen Zeiten erinnerte: bedingungslos, für ihr Energie Cottbus. Und so war es eine ohrenbetäubende Emotionalität, die von den rot-weißen Rängen auf den Rasen schwappte. Bejubelt? Jeder noch so kleine Erfolg gegen den übermächtigen Gegner. Ein Einwurf - herausgeholt in der gegnerischen Hälfte - reichte, um dem Dauer-Gesang noch eine begeisterte Spitze zu geben.

Alle diejenigen unter den Zuschauern, die ein schnelles Bayern-Torfestival befürchtet hatten, mögen nach einer halben Stunde nach 30 Minuten mit freudigem Erstaunen auf die Anzeigetafel geschaut haben: Zwei Nullen standen dort. Das lag auch an Lennart Moser. Der erst 19-jährige Keeper der Cottbuser hatte in den ersten Spielen der Regionalliga-Saison nicht nur glücklich ausgesehen - gegen die Weltklasse-Offensive der Münchner erwischte er einen Glanztag. So wie in der 14. Minute, als Kingsley Coman flankte, Robert Lewandowski fand und der Top-Stürmer des deutschen Oberhauses aus neun Metern abschloss. Moser - Leihgabe von Union Berlin - flog vor der Cottbuser Fankurve. Und er lenkte den Ball an die Latte.

Und auch in der 32. Minute glänzte er im ersten Anlauf. Joshua Kimmich brachte den Ball in den Strafraum, Coman köpfte - und Moser reagierte mit einem Wahnsinns-Reflex. Doch Lewandowski verwertete den Abpraller. Da war doch, das 1:0. Und Moser blieb danach weiter im Mittelpunkt. Unmittelbar nach der Bayern-Führung klärte der 19-Jährige - wieder einmal - gegen Lewandowski, ehe ihm in der 39. Minute die Latte half: Corentin Tolisso hatte Coman den Ball zielgenau auf den Kopf serviert, dessen Kopfball flog im Bogen über Moser hinweg und klatschte ans Aluminium.

So blieb Cottbus im Spiel. Ab und an hatten sie bereits in Ansätzen gezeigt, dass sie gefährlich werden können. Und in der 41. Minute folgte der erste gefährliche Abschluss. Felix Brügmann kam im Strafraum an den Ball. Der Neuzugang aus Jena - in der Regionalliga bereits dreifach erfolgreich - drehte sich. Doch am Ende zielte er deutlich über Bayern-Keeper Manuel Neuer in den Cottbuser Nachthimmel. Die Botschaft war dennoch klar: Eine Szene kann reichen - und die Sensation für den Underdog ist auf einmal wieder ganz nahe.

Das änderte sich auch nach der Pause nicht. Im Gegenteil: Cottbus traute sich ein wenig häufiger und konsequenter aus der eigenen Hälfte - und auch, wenn es keine Top-Möglichkeiten gab, so schien ein Torerfolg des Teams von Claus-Dieter Wollitz keinesfalls unmöglich. Der Regionalligist forderte den Meister. So wie in der 63. Minute Felix Geisler den französischen Weltmeister Benjamin Pavard, der gerade noch zur Ecke klären konnte.