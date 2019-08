Es ist ein Urteil, dem nach diesen 90 Minuten in Ingolstadt wohl niemand widersprechen würde. In der ersten Runde des DFB-Pokals besiegten die Berliner am Sonntagnachmittag den VfB Eichstätt mit 5:1 (3:0) - und hatten dabei über weite Strecken keine große Mühe mit dem bayrischen Regionalligisten. Dennoch mahnte Kapitän Vedad Ibisevic: "Wir sind mit dem Ergebnis zufrieden. Aber da sind schon viele Dinge, die wir noch verbessern müssen."

Elf Minuten waren gespielt, als Covic am Spielfeldrand demonstrativ die Faust ballte - und das erste Mal in einem Pflichtspiel als Hertha-Trainer jubelte. Ondrej Duda hatte die Ecke flach in Richtung Elfmeterpunkt gebracht. Dort stand - ziemlich alleingelassen - Vladimir Darida. Mehr mit dem Schienbein als mit dem Fuß bugsierte der 29-Jährige den Ball über die Linie (11.).

Es war ein Doppelschlag, der früh für klare Verhältnisse sorgte - ja: Der Glaube bei den Hausherren an eine Sensation dürfte spätestens zu diesem Zeitpunkt Geschichte gewesen sein. Die Herthaner dominierten die Partie nun, gaben kaum mal den Ball aus ihren Reihen und ließen keine Gefahr mehr aufkommen. Selbst wurden sie immer wieder gefährlich. So auch in der 31. Minute: Da gelang es Eichstätt zwar im ersten Anlauf, einen Freistoß von Duda zu klären. Doch Darida brachte den Ball erneut in den Starfraum, Marko Grujic leitete per Kopf weiter zu Ibisevic - und der erzielte seinen zweiten Treffer an diesem Nachmittag, an dem die Berliner zunächst ohne Neuzugänge in der Startelf agierten.