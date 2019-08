Die Eisbären Berlin müssen in der Vorbereitung auf die kommende Saison weiterhin auf den ersten Sieg warten. Beim Dolomiten-Cup, einem Testturnier in Südtirol, unterlagen die Berliner am Wochenende gleich zwei Mal.

Bereits am Samstag verloren die Hauptstädter im Halbfinale gegen den Schweizer Meister SC Bern mit 1:2 (1:0, 0:1, 0:1). Vor über 1.000 Zuschauern erzielte Andre Rankel den einzigen Treffer für die Berliner. In Unterzahl kassierten die Hauptstädter durch Thomas Rüfenacht den Ausgleich. Im Schlussdrittel sorgte Andre Heim mit seinem Tor für den Finaleinzug der Berner.

Und auch im Spiel um Platz drei am Sonntagnachmittag waren die Berliner unterlegen: mit 1:2 verloren sie im Penaltyschießen gegen den norwegischen Rekordmeister Valerenga Oslo. Dabei war das Team von Trainer Serge Aubin in der wenig intensiven Begegnung von Beginn an überlegen, vor dem Tor aber nicht konsequent zurück. So sorgte Filip Gunnarsson im zweiten Drittelmit einem Powerplaytreffer für die Führung der bis dahin weitgehend harmlosen Norweger.

Erst kurz vor dem Ende der regulären Spielzeit glich Louis-Marc Aubry für die Eisbären aus. Nach torloser Verlängerung entschied Tobias Lindstrøm das Spiel im Shootout zugunsten der

Osloer - die Eisbären belegten damit den vierten und letzten Platz.