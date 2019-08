Die Eisbären Berlin haben im Trainingslager in Berchtesgaden den Grundstein für die neue Saison gelegt. Für die Tore sollen in der kommenden Spielzeit zwei Neuzugänge sorgen: Leo Pföderl und Maxim Lapierre - ein ungleiches Angriffsduo, bei dem die Chemie auf Anhieb passt.

Doch das ist nicht der Grund für das verbale Tête-à-Tête im Trainingslager in Berchtesgaden. Noch etwas eint sie: Beide standen am 24. Februar 2018 im südkoreanischen Pyeongchang auf dem Eis - auf unterschiedlichen Seiten. "Das war eine harte Niederlage", erzählt der kanadische Nationalspieler Lapierre. Die Rede ist von der Halbfinalbegegnung zwischen Deutschland und eben Kanada bei den Olympischen Spielen vor 18 Monaten. Vor der Partie hatte niemand der DEB-Auswahl ernsthafte Chancen gegen einen der Turnierfavoriten, dem Eishockey-Schwergewicht aus Nordamerika, eingeräumt. Die Partie endete sensationell mit 4:3 für den Underdog - Deutschland feierte den größten Erfolg seiner Olympischen Geschichte in dieser Sportart und gewann im Anschluss die Silbermedaille. Die Kanadier sicherten sich zumindest noch Bronze. Grund genug also, für eine freundschaftliche Frotzelei zwischen neuen Teamkollegen.

Maxim Lapierre, "NHL-Veteran", hat in seiner Karriere knapp 700 Spiele in der besten Eishockey-Liga der Welt bestritten. Zuletzt spielte er beim HC Lugano in der Schweiz. Leo Pföderl kommt mit der Empfehlung von 126 Treffern in 373 Spielen in der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) in die Hauptstadt. Neben den beiden haben die Eisbären noch fünf weitere Spieler verpflichtet. Obendrauf kommt ein neuer Trainer. Serge Aubin, ebenfalls ehemaliger NHL-Profi, arbeitet mit seinen Jungs im Trainingslager vor allem an der Geschwindigkeit. "Die jungen Spieler machen das Spiel unheimlich schnell", berichtet der kanadische Coach. "Wir tun alles für den großen Plan."

Die vergangene Saison war für die Eisbären bereits nach dem Viertelfinale beendet - dort schied man gegen München aus. In der am 13. September beginnenden neuen Spielzeit soll das anders werden. "Wir arbeiten gut und haben auch viel Spaß, von daher ist alles optimal", resümiert Leo Pföderl die bisherige Vorbereitung. Den Spaß sieht man den Neuzugängen schon mal an - jetzt gilt es nur noch dafür zu sorgen, dass sich die Arbeit auszahlt.