Die Eisbären Berlin haben ihren zweiten Sieg in der Saisonvorbereitung eingefahren. Am Freitagabend bezwangen sie im Wellblechpalast im Sportforum Hohenschönhausen den tschechichen Erstligisten HC Dynamo Pardubice mit 5:4 (1:2, 3:1, 1:1).

Die Eisbären Berlin haben im Trainingslager in Berchtesgaden den Grundstein für die neue Saison gelegt. Für die Tore sollen in der kommenden Spielzeit zwei Neuzugänge sorgen: Leo Pföderl und Maxim Lapierre - ein ungleiches Angriffsduo, bei dem die Chemie auf Anhieb passt.

Dabei gerieten die Berliner zwei Mal hintereinander in Rückstand. Doch Sean Backman (19.) in Überzahl und Louis-Marc Aubry (21.) sorgten jeweils für den Ausgleich. Nachdem der erfahrene Neuzugang Maxim Lapierre (31.), ebenfalls in Überzahl, für die erstmalige Führung sorgte, mussten die Eisbären nur sechs Sekunden später den Ausgleich hinnehmen.

Austin Ortega (39.) in Unterzahl Kapitän sowie Andre Rankel (44.) sorgten daraufhin für eine Zwei-Tore-Führung der Hauptstädter. Die Gäste kamen in der Schlussphase in Unterzahl noch zum 4:5-Anschlusstreffer.

Bereits am Sonntag (15 Uhr) bestreiten die Eisbären das nächste Testspiel. In Halle (Saale) treffen sie auf DEL-Konkurrent Grizzlys Wolfsburg. Die Niedersachsen sind zu Saisonbeginn am 13. September auch der erste Gegner der Berliner.