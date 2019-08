Fünftes Testspiel, erster Sieg: Die Eisbären Berlin haben endlich ein Erfolgserlebnis in der Saisonvorbereitung feiern können. Beim tschechischen Erstligisten Mountfield HK gewann das Team von Serge Aubin am Sonntag mit 2:1 (0:0, 1:1, 0:1).

Zwei Tage nach der deutlichen 3:8-Pleite gegen die Vienna Capitals aus der österreichischen Eishockey-Liga gerieten die Eisbären auch vor 2.500 Zuschauern in Hradec Kralove zunächst in Rückstand. Tomas Vincour traf Mitte des zweiten Drittels zum 1:0 für die Tschechen - genau in der Phase, in der sie zum ersten Mal in Überzahl agierten.

Doch die die Berliner schlugen gegen den Champions-Hockey-League-Teilnehmer zurück. In der 38. Minute erzielte zunächst Pierre-Cédric Labrie das 1:1 - und gut drei Minuten nach Beginn des Schlussdrittels drehte Maxim Lapierre die Partie. Der kanadische Center, der vom HC Lugano an die Spree wechselte, ließ die Eisbären in Unterzahl jubeln.

Vor dem Saisonauftakt am 13. September gegen die Grizzlys Wolfsburg testen die Berliner nun noch gegen die Niedersachsen und zwei Mal gegen Dynamo Pardubice aus Tschechien.