In der ersten Runde des DFB-Pokals trifft Energie Cottbus am Montag auf Bayern München. Mehr als 20.000 wollen das Gastspiel des Rekordmeisters sehen, auch wenn sie wissen, dass Energie nicht den Hauch einer Chance hat. Von Andreas Friebel

Selten wirkte der Cottbuser Trainer Claus-Dieter Wollitz so entspannt wie vor dem Pokalduell gegen München (Montag ab 20:15 live im Ersten). Während in der Regionalliga von seiner Mannschaft Siege erwartet werden, rechnet im DFB-Pokal niemand mit einer Überraschung. "Dieses Duell ist noch ungleicher als ungleich", machte Wollitz am Sonntag auf der Abschlusspressekonferenz klar - und schob gleich nach: "Ich verbiete keinem zu träumen, aber ich träume nicht. Ich glaube auch nicht an eine Sensation."

Weil diese "verbesserte U19" schon in der Regionalliga große Probleme hatte (neun Gegentore in drei Spielen), ist die Erwartungshaltung in der Lausitz gering. Trotzdem will sich Energie nicht verstecken. "Wir müssen in erster Linie kompakt stehen. Und nach vorn haben wir gute Stürmer, die auch mal ein Tor machen können", erklärt Verteidiger Jan Koch.

Einer dieser Stürmer ist Dimitar Rangelov. Als er 2008 für Energie Cottbus spielte, gelang seiner Mannschaft ein 2:0-Sieg über die Bayern. Er war der zweite und zugleich letzte Erfolg über den Rekordmeister. Der erste Sieg (1:0) datiert aus dem Oktober 2000. Damals wurde Energie noch von Ede Geyer trainiert. "Die Bayern haben uns an diesem Tag etwas unterschätzt - und ich glaube, sie haben sich vor uns auch ein bisschen in die Hose geschissen", erinnerte sich Geyer später an diese Sternstunde des Cottbuser Fußballs.