Der FC Energie Cottbus arbeitet weiter an der Vergrößerung seines Mini-Kaders: Außenverteidiger Axel Borgmann schließt sich ab sofort den Lausitzern an. Der 25-Jährige kommt ablösefrei vom niederländischen Erstligisten VVV-Venlo und unterschrieb am Donnerstag einen Vertrag beim Brandenburger Regionalligisten. In den Niederlanden war sein Vertrag am 30. Juni ausgelaufen.

Der 1,78 Meter große Defensivmann spielte in der Jugend unter anderem beim FC Schalke 04, wo er die berühmte "Knappenschmiede" durchlief und es bis in die zweite Mannschaft schaffte. Im Anschluss zog es ihn nach Liechtenstein zum FC Vaduz, wo er mit dem Verein in der ersten Schweizer Liga spielte. Zuletzt schnürte er die Fußballschuhe in der höchsten niederländischen Liga Eredivisie. In der abgelaufenen Spielzeit brachte er es für Venlo auf sieben Einsätze.