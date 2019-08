Erstmals in der Vereinsgeschichte tritt Union am Sonntag in der 1. Bundesliga an. Mit ausgefeilter Aufstellung wollen die Köpenicker fokussiert ins Spiel gehen. Die ersten 15 Minuten aber bleiben sie - in ausverkauftem Stadion - ohne Fan-Unterstützung. Von Friedrich Rößler

Die Fans hätten sich eben entschieden, der Verein akzeptiere dies. "Wir wollen Stimmung, die Fans wollen eine Aussage machen und fertig", konstatierte Fischer. Auf der Homepage der führenden Fangruppe "Wuhlesyndikat" [www.forza-grande-ultras.de] heißt es: "Aber wir werben für unsere Ansichten und wir werben dafür, wie so oft in unserer Geschichte, gemeinsam zu handeln und gemeinsam ein starkes Bild abzugeben. Sowohl in den ersten 15 Minuten, als auch in den 75 anschließenden Minuten dieses für uns einmaligen Moments, in denen wir unsere Mannschaft und unseren Verein aus voller Kraft wie gewohnt unterstützen werden."



Schon um 16 Uhr am Sonntag sollen sich die Tore An der Alten Försterei öffnen, um das ausverkaufte Stadion in aller Ruhe mit den vielen vorfreudigen Fans zu füllen. Den Gegner kennen die Köpenicker noch aus der 2. Liga: Im Heimspiel 2014/15 gewann Union mit 2:1, eine Saison später spielten die Eisernen 1:1. "Gegen RB wirst du wenig Zeit zum Überlegen haben", warnte Trainer Urs Fischer und liebäugelte damit, dass "die Mannschaft alles daran setzen werde, wieder eine Serie zu starten." In der abgelaufenen Saison hatte Union nur fünf von 34 Spielen verloren.