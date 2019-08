Bild: imago images/Matthias Koch

Karten für das Stadion An der Alten Försterei - Sieben (nicht ganz ernst gemeinte) Wege zum Union-Ticket

28.08.19 | 14:09 Uhr

Der Aufstieg von Union Berlin in die 1. Bundesliga hat dafür gesorgt, dass der Ansturm auf die Tickets noch heftiger ausfällt als die Jahre davor. rbb|24 gibt Ihnen nicht ganz ernst gemeinte Tipps, wie sie trotzdem an Karten kommen (könnten). Von Friedrich Rößler

Natürlich ausverkauft: Der 1. FC Union Berlin empfängt am Samstag (18:30 Uhr) im Topspiel den Tabellenführer aus Dortmund. Nicht nur vor diesem Spiel haben Kurzentschlossene ein Problem: Es ist nahezu unmöglich, an Karten zu kommen. Die Köpenicker haben 30.000 Mitglieder, die Alte Försterei bietet aber nur knapp über 21.000 Zuschauern Platz. Selbst Vereinsmitglieder ohne Dauerkarte können also nicht damit rechnen, immer ein Tages-Ticket kaufen zu können.



Der Verein hat darauf bereits reagiert und ein Losverfahren eingeführt. Aber wie gelangen Nicht-Mitglieder ins eiserne Stadion? Verschiedene Online-Ticketbörsen bieten nur wenige Karten in unterschiedlichen Kategorien zwischen 140 und 700 Euro an. Normalerweise kostet ein Tagesticket zwischen 11 und 40 Euro. Da helfen nur noch kreative Alternativen.



1. Heiraten Sie doch einfach

Heiraten Sie doch einfach in die Union-Familie ein. Präsident Dirk Zingler hat drei Kinder, zwei Töchter und einen Sohn. Wenn Sie sich dann zur Hochzeitsfeier als Unionfan outen, dürfte Ihnen ein Platz im Stadion An der Alten Försterei sicher sein. Sie müssen dann aber auch eine Vorzeige-Ehe führen und dürfen nicht aus Charlottenburg kommen. Allerdings sollte so eine Eheschließung nicht übers Knie gebrochen werden. Vom ersten Kennenlernen bis zur Heirat vergehen schon ein paar Jahre. Und wer weiß, ob die Zinglers überhaupt Singles sind.



2. Verkleiden Sie sich

Kommen Sie einfach als Nina Hagen und melden Sie sich rechtzeitig vorher in der Presseabteilung an. Sie möchten so gern die Stadionhymne live performen und das zu jedem Heimspiel. Natürlich würden Sie auf eine Gage verzichten. Falls Sie nicht singen können, werfen Sie sich doch in eine Rüstung und schwingen dabei einen Morgenstern. Dann lauern Sie dem Maskottchen "Ritter Keule" auf, fordern ihn in Altdeutsch zum Duell und nehmen nach Ihrem epochalen Sieg seinen Platz im Stadion ein. Seriöser Expertentipp: Bewerben Sie sich doch beim 1. FC Union Berlin als Maskottchen. So ein Ritter kann auch nicht jeden Spieltag arbeiten.

Das könnten Sie sein!

3. Melden Sie sich als Dienstleister beim Verein

So ein Bundesligaspiel funktioniert nur reibungslos, wenn viele Zahnrädchen ineinander greifen. In verschiedenen Bereichen braucht so ein Fußballverein Service-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Wenn Sie ein Verkaufstalent besitzen, dann bringen Sie während der Heimspiele Snacks oder Getränke zu den Zuschauern. Ab und zu aufs Spielfeld schauen wäre dann durchaus möglich. Schwieriger gestaltet sich das Zuschauen, wenn Sie sich als Ordner oder Sanitärkraft einsetzen lassen. Entweder stehen Sie mit dem Rücken zum Spielfeld oder haben ganz schlechte Sicht. Gerade in der Halbzeitpause dürften Sie im Klohäuschen nahezu vollbeschäftigt sein und wohl bis in die Nachspielzeit des Spiels zu tun haben.

4. Begleiten Sie Rollstuhlfahrer

Entdecken Sie einfach Ihre soziale Ader und betreuen körperlich eingeschränkte Menschen während des Spiels. Allerdings dürfte das schwierig werden, solche freien Begleitkontingente auszunutzen. Es existieren bestimmt ausreichend Begleitpersonen und Ihr Guthaben auf dem Karmakonto sinkt dann ins Bodenlose.



5. Vergolden Sie Ihren Schiri-Status

Wenn Sie einen gültigen Schiedsrichter-Ausweis besitzen, dann haben Sie laut DFB das Recht auf freien Eintritt für alle Fußballspiele in Deutschland. Diese Schiedsrichterkarten erhalten Sie beim 1. FC Union Berlin an der Sonderkasse. Aber auch dort gilt: Begrenzte Stückzahl und hohe Nachfrage. Expertentipp: Da die Kassen 90 Minuten vor Spielbeginn öffnen, zelten Sie doch schon ein paar Tage vor Spielbeginn am Kassenhäuschen. Das garantiert den ersten Platz in der Schlange und den Verlust des Jobs sowie sämtlicher sozialer Kontakte.



6. Provozieren Sie einen Blocksturm im Gästebereich

Streuen Sie unter den Auswärtsfans am Stadion das Gerücht, dass alle Karten ungültig sind und heute niemand mehr reingelassen wird. Außerdem seien Plakate, Banner und Trommeln verboten. Nur wer ein RB Leipzig-Trikot trägt, der käme in den Gästeblock. Das dürfte Frust schüren und anschließend für Tumulte sorgen. Beim gewaltsamen Eindringen ins Stadion schmuggeln Sie sich dann einfach durch. Problem: So weit wird es bestimmt nicht kommen, da der 1. FC Union Berlin in Zusammenarbeit mit Sicherheitskräften und der Polizei ein ausgefeiltes Sicherheitskonzept anwendet. Außerdem droht Ihnen dann ein Stadionverbot. Expertentipp: Lassen Sie das!

7. Steigen Sie ins Immobiliengeschäft ein

Kaufen Sie einfach Unions Hauptsponsor Aroundtown auf und besetzen die Unternehmensleitung mit Ihren engsten Freunden. Und schon gehört Ihnen mindestens eine ViP-Lounge oder ein Kartenkontingent, über das Sie frei verfügen können. Zehn Milliarden Euro sollten für diesen Coup ausreichen. Expertentipp: Wenn Sie nicht auf Anhieb über so viel Geld verfügen, dann sammeln Sie doch einfach bei jedem Heimspiel von Union die achtlos weggeworfenen Bierflaschen auf. Mit dem Pfand dürften Sie dann irgendwann in die High Society aufgestiegen sein. Allerdings liegt Berlin dank Klimawandel dann am Meer und die Wuhle hat ganz Köpenick überschwemmt. Der Stadtteil von Berlin heißt dann Wuhlemünde und Union Berlin spielt nur noch in der European Super League. Und dort sind Zuschauer unerwünscht.