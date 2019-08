Allrounder Mattias Zachrisson vom Handball-Bundesligisten Füchse Berlin ist am Mittwoch an der verletzten Wurfschulter operiert worden. Nach der in der vergangenen Woche im Training erlittenen Verletzung sei der in Bonn vorgenommene Eingriff durch den

Mediziner Kurt Steuer, der auch in diesem Jahr die deutsche Handball-Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft betreut hatte, gut verlaufen, teilten die Füchse mit.



Es müsse mit einer Ausfallzeit von sechs Monaten gerechnet werden. Füchse-Geschäftsführer Bob Hanning: "Ich hoffe, dass er uns zum Rückrundenstart im Februar wieder zur Verfügung stehen wird." Neben Zachrisson fehlen den Füchsen vor dem Saisonauftakt am kommenden Sonntag beim SC DHfK Leipzig (13.30 Uhr) auch noch Jacob Holm und Marko Kopljar. Ob die Füchse noch einmal kurzfristig für Ersatz sorgen werden, ist noch offen.