Am 18. September 1994 betrat Ante Covic die große Bundesligabühne. Im Trikot des VfB Stuttgart wurde der Flügelflitzer in der 75. Minute eingewechselt und erzielte prompt zwei Tore gegen Eintracht Frankfurt (4:1). "Ich war damals 19 Jahre alt und habe gar nicht begriffen, was ich damals erreicht habe", sagt Covic heute mit einem Lächeln. Am Freitag (20:30 Uhr) feiert er wieder sein Debüt in der Bundesliga, diesmal an der Seitenlinie. "Das passiert in einer anderen Funktion: als Trainer. Ich glaube, dass ich das mit 43 Jahren ganz anders wahrnehme."