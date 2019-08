Pflichtspielauftakt geglückt: Union Berlin hat sich in der ersten Runde des DFB-Pokals gegen den Regionalligisten VfB Germania Halberstadt durchgesetzt. Die Mannschaft von Urs Fischer überzeugte mit einem dominanten Auftritt und gewann am Ende deutlich.

Union Berlin hat dank einer überzeugenden Leistung mit 6:0 bei Regionalligist Germania Halberstadt gewonnen. In der ersten Runde des DFB-Pokals setzte sich die Mannschaft von Urs Fischer am Sonntag verdient gegen den Underdog durch. Rund 2.000 mitgereiste Fans sahen einen guten Auftritt ihrer Mannschaft, bei dem auch die Neuzugänge der Unioner zu überzeugen wussten.

Der Trainer sah einen stürmischen Beginn seiner Mannschaft gegen den Regionalligisten. Die Berliner setzten den Gastgeber tief in der eigenen Hälfte gut unter Druck. Zudem zeigte Union immer wieder ansehnliche Kombinationen in der Hälfte der Gastgeber, belohnte sich zunächst aber nicht mit einem Torerfolg.

Unions Trainer Urs Fischer begann mit gleich fünf neuen Kräften in der Startelf. In der Innenverteidigung spielte Keven Schlotterbeck, Routinier Christian Gentner davor auf der Position im defensiven Mittelfeld. Auf den offensiven Mittelfeldpositionen bot der 53-Jährige mit Marius Bülter, Marcus Ingvartsen und Sheraldo Becker gleich drei Neuzugänge auf. Neven Subotic, dem Fischer zuvor Einsatzchancen eingeräumt hatte, fehlte hingegen im Kader.

Erst in der 27. Minute verwertete Keven Schlotterbeck einen gut geschlagenen Eckball per Kopf zum 1:0 und somit zu seinem ersten Treffer für Union Berlin. Die Mannschaft blieb am Drücker, ließ dem Regionalligisten keinen Platz zur Entfaltung. Christopher Lenz verpasste das 2:0 in der 34. Minute Minute nur knapp - der ansehnliche Distanzschuss klatschte gegen die Latte.

Fünf Minuten später war es wieder das Aluminium, das eine höhere Führung für die Köpenicker verhinderte. Christian Gentners Abschluss nach schöner Vorarbeit von Becker konnte Germania-Torwart Florian Sowade gerade noch an den Pfosten lenken. Der 22-Jährige war auch in der 42. Minute gegen Lenz zur Stelle und sicherte seiner Mannschaft so das schmeichelhafte 1:0 nach dem ersten Durchgang. "In der ersten Halbzeit fehlte mir ein bisschen die Effizienz. Wir hatten eigentlich gute Möglichkeiten", erkannte auch Trainer Urs Fischer nach dem Spiel.