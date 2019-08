Sechs Wochen Vorbereitung liegen hinter Union Berlin. Die Mannschaft hatte Zeit, sich auf die neue Saison vorzubereiten, neue Spieler zu integrieren und sich als Team zu formieren. Nun steht der Pflichtspielauftakt an - im DFB-Pokal gegen Halberstadt. Von Jonas Bürgener

Es muss ein wenig ungewohnt sein für die Spieler und Vereinsverantwortlichen bei Union Berlin. Die dritte Liga ist in vollem Gange und auch in der zweiten Bundesliga rollt der Ball bereits seit zwei Wochen. Mit diesen Spielklassen hat Union nun aber nichts mehr zu tun. Für den Neu-Bundesligisten startet die Pflichtspielsaison erst an diesem Sonntag (15:30 Uhr) mit dem DFB-Pokalspiel bei Regionalligist Germania Halberstadt.

Er habe erst festgestellt, dass sein Team gar nicht mehr in der zweiten Liga dabei sei, als er am ersten Spieltag den Fernseher angestellt habe, erklärte Unions Präsident Dirk Zingler zuletzt mit einem Augenzwinkern. Und auch Kapitän Christopher Trimmel verfolgt die zweite Bundesliga weiter. "Ich bin aber auch froh, mal nicht dabei zu sein", sagt der 32-Jährige. Umso größer ist bei den Eisernen die Vorfreude auf das erste Pflichtspiel dieser so besonderen Saison.