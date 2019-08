imago images/Matthias Koch Video: rbbUM6 | 24.08.19 | 18:00 Uhr | Jörg Hellwig | Bild: imago images/Matthias Koch

Regionalliga Nordost - Altglienicke gewinnt doppeltes Heimspiel gegen BFC Dynamo

24.08.19 | 16:09 Uhr

Die VSG Altglienicke hat gegen den BFC Dynamo gewonnen. Durch den Sieg zieht Altglienicke in der Tabelle am BFC vorbei. Die Spieler konnten nach der Partie mit den eigenen Fans feiern, die trotz Heimspiels in der Unterzahl waren.



Auswärts zu Hause - so oder so ähnlich könnte man die Regionalliga-Begegnung zwischen der VSG Altglienicke und dem BFC Dynamo betiteln. Zumindestens aus Sicht des BFC. Da Altglienicke weiterhin kein regionalligataugliches Stadion besitzt, trägt die Mannschaft von Trainer Karsten Heine ihre Heimspiele im Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark aus - der eigentlichen Heimat des BFC Dynamo. Auf dem Papier stand für den BFC also eine Auswärtspartie, die sich am Ende aber mehr wie ein Heimspiel angefühlt haben dürfte. So waren die Fans der Weinroten zahlenmäßig und auch akustisch in der Überzahl. Nach dem Spiel hatten sie aber wenig zu feiern.



Zwei Chancen, zwei Tore

Nur drei Minuten benötigte VSG-Stürmer Benjamin Förster, um seine Mannschaft in Führung zu bringen. Der 29-Jährige erzielte bereits sein fünftes Saisontor und ließ seine Mannschaft so in der ungeliebten Ausweichspielstätte jubeln. Der BFC war im Anschluss bemüht, das Spiel zu kontrollieren und sich von dem frühen Rückstand zu erholen - war man doch als Tabellendritter favorisiert in die Partie gegangen. Zwar gelang es der Mannschaft von Christian Benbennek das Spiel durch Ballbesitz zu beruhigen, gute Chancen erspielte sie sich aber nicht. Bis zur 30. Minute: Erstmals spielte der BFC Dynamo schnell nach vorne und nutzte die großen Räume in der Hälfte des Gastgebers gut aus. Marvin Kleihs und Lucas Brumme überbrückten die Altglienicker Verteidigung per Doppelpass schnell. Brumme brachte den Ball schließlich in die Mitte, wo Ronny Garbuschewski flach in das rechte Toreck verwandelte. Da die Partie im Anschluss wieder verflachte und beide Mannschaften nicht zu weiteren Torchancen kamen, gingen die Teams mit dem 1:1-Unentschieden in die Halbzeit.



Altglienicke in Überzahl

Der zweite Durchgang begann mit mehr Tempo und einer Situation, in der Schiedsrichter Allwardt in den Fokus rückte. Der Unparteiische zeigte nach einem Foul von BFC-Mittelfeldspieler Kristian Taag kurz vor der Strafraumkante die rote Karte für den 19-Jährigen. Zumindest eine streitbare Entscheidung, da zwei weitere BFC-Verteidiger zur Stelle gewesen wären und so keine klare Notbremse zu erkennen war. Die neu gewonnene Überzahl auf dem Feld gab der VSG Aufschwung. Die Mannschaft wurde dominanter, drückte den BFC in die eigene Hälfte und kam in der 69. Minute erneut durch Förster in Führung. Altglienicke nutzte die Überzahlsituation gut aus und dominierte auch im Anschluss die Partie. Dem BFC fiel es nach der roten Karte und bei sommerlich heißen Temperaturen im Jahn-Sportpark schwer, zurück in die Partie zu finden. Tony Schmidt (86. Minute) und Kevin Stephan (89.) sorgten schließlich für die Vorentscheidungen und besiegelten den 4:1-Endstand. Dieser fiel zwar gerecht, aber bedingt durch die roten Karte zu hoch aus. Die VSG zieht durch den Sieg auf den dritten Tabellenplatz und am BFC Dynamo vorbei, der sich nun auf dem vierten Tabellenplatz wiederfindet.

Lichtenberg, Fürstenwalde und Viktoria siegen

In den weiteren Spielen am Samstagnachmittag sorgte gerade Aufsteiger SV Lichtenberg 47 für Aufsehen. Das Team von Uwe Lehmann setzte sich mit 5:1 gegen den FSV Wacker Nordhausen durch. Sebastian Reiniger (11.), Thomas Brechler (33. und 62.) und Patrick Jahn (57.) und Christian Gawe (79.) waren die Torschützen. Den Treffer für Nordahusen erzielte Carsten Kammlott (75.) zum zwischenzeitlichen 1:4. Auch der FC Viktoria feierte einen Kantersieg. Mit 4:1 gewannen die Berliner in Bischofswerda. Nach der Führung durch Yannis Becker (9.) kamen die Sachsen zunächst noch zum Ausgleich. Anschließend sorgten Lucas Falcao (43.), Nick Amartey Scharkowski (71.) und Marcus Hoffmann (90.+2) für den klaren Sieg. Weniger Tore fielen bei der Begegnung FSV Union Fürstenwalde gegen den SV Babelsberg 03. Fürstenwalde gewann sein Heimspiel am Ende mit 1:0. Kimmo Markku Hovi erzielte kurz vor Schluss (82.) den entscheidenden Treffer. Babelsberg bleibt damit in der Regionalliga Nordost auch nach vier Spielen weiter ohne Sieg und findet sich auf dem 16. Tabellenplatz wieder.

NOFV-Oberliga Nord

NOFV-Oberliga Süd Freitag, 23.August, 19.00 Uhr Hertha BSC II - Berliner AK 07 1:0 (0:0) FC Lok Leipzig - Optik Rathenow 2:0 (0:0) Freitag, 23.August, 19.30 Uhr Energ.Cottbus - VfB Auerbach 1:4 (1:2) Samstag, 24.August, 13.30 Uhr Lichtenberg 47 - Wacker Nordhausen 5:1 (2:0) Bischofswerdaer FV - FC Viktoria 1889 1:4 (1:2) VSG Altglienicke - BFC Dynamo 4:1 (1:1) Union Fürstenwalde - SV Babelsberg 03 1:0 (0:0) Pl Verein Sp g u v Tore Diff Pkt 1. FC Lok Leipzig 5 4 1 0 11:5 +6 13 2. Hertha BSC II 5 4 0 1 18:5 +13 12 3. VSG Altglienicke 5 3 1 1 12:6 +6 10 4. BFC Dynamo 5 3 1 1 7:6 +1 10 5. Lichtenberg 47 4 3 0 1 7:3 +4 9 6. Berliner AK 07 5 3 0 2 8:5 +3 9 7. FC Viktoria 1889 5 2 2 1 6:3 +3 8 8. ZFC Meuselwitz 5 2 2 1 7:6 +1 8 9. Wacker Nordhausen 4 2 1 1 11:6 +5 7 10. Energ.Cottbus 5 2 0 3 13:16 -3 6 11. Germania Halberstadt 4 1 2 1 7:6 +1 5 12. Chemie Leipzig 4 0 4 0 1:1 0 4 13. Union Fürstenwalde 5 1 1 3 3:6 -3 4 14. Rot-Weiß Erfurt 5 1 1 3 8:12 -4 4 15. VfB Auerbach 5 1 0 4 7:13 -6 3 16. SV Babelsberg 03 4 0 2 2 2:5 -3 2 17. Optik Rathenow 4 0 1 3 2:12 -10 1 18. Bischofswerdaer FV 5 0 1 4 3:17 -14 1 PL Platz SP Spiele G gewonnen U unentschieden V verloren DIFF Tordifferenz PKT Punkte (ARD Text)

Freitag, 23.August, 18.00 Uhr F.C. Hansa Rostock II - Tennis Borussia Berlin 2:4 (2:2) Samstag, 24.August, 13.00 Uhr Sp. Vg. Blau-Weiß Berlin - TSG Neustrelitz 3:4 (2:2) Samstag, 24.August, 14.00 Uhr Torgelower FC Greif - MSV Pampow 1:0 (1:0) Brandenburger SC Süd 05 - Charlottenburger FC Hertha 06 2:1 (1:1) SC Staaken 1919 - SV Victoria Seelow 9:0 (4:0) Sonntag, 25.August, 14.00 Uhr FC Strausberg - F.C. Hertha 03 Zehlendorf -:- (-:-) SV Tasmania Berlin - Greifswalder FC -:- (-:-) 1.FC Lok Stendal - Ludwigsfelder FC -:- (-:-) Pl Verein Sp g u v Tore Diff Pkt 1. Tennis Borussia Berlin 3 3 0 0 13:4 +9 9 2. TSG Neustrelitz 3 3 0 0 7:4 +3 9 3. SC Staaken 1919 3 2 0 1 14:2 +12 6 4. F.C. Hansa Rostock II 3 2 0 1 9:6 +3 6 5. Greifswalder FC 2 1 1 0 3:1 +2 4 6. 1.FC Lok Stendal 2 1 1 0 2:0 +2 4 7. Sp. Vg. Blau-Weiß Berlin 3 1 1 1 5:4 +1 4 8. Brandenburger SC Süd 05 3 1 1 1 4:4 0 4 9. Torgelower FC Greif 3 1 1 1 2:3 -1 4 10. F.C. Hertha 03 Zehlendorf 2 1 0 1 2:2 0 3 11. SV Tasmania Berlin 2 1 0 1 3:4 -1 3 12. SV Victoria Seelow 3 1 0 2 5:13 -8 3 13. Ludwigsfelder FC 2 0 1 1 1:3 -2 1 14. MSV Pampow 3 0 0 3 1:5 -4 0 15. FC Strausberg 2 0 0 2 2:9 -7 0 16. Charlottenburger FC Hertha 06 3 0 0 3 3:12 -9 0 PL Platz SP Spiele G gewonnen U unentschieden V verloren DIFF Tordifferenz PKT Punkte

Freitag, 23.August, 19.00 Uhr SG Union Sandersdorf - FC Eilenburg 1:1 (1:1) Samstag, 24.August, 13.00 Uhr VFC Plauen - VfL 05 Hohenstein-Ernstthal 2:1 (1:1) Samstag, 24.August, 14.00 Uhr VfB 1921 Krieschow - 1.FC Merseburg 1:4 (0:2) FC Grimma - FC Oberlausitz Neugersdorf 4:1 (2:0) Samstag, 24.August, 15.00 Uhr VfL 96 Halle - FC Carl Zeiss Jena II 2:0 (2:0) Sonntag, 25.August, 14.00 Uhr FSV Martinroda - FC Einheit Rudolstadt -:- (-:-) FSV Wacker Nordhausen II - TV Askania Bernburg -:- (-:-) FSV 63 Luckenwalde - FC International Leipzig -:- (-:-) Pl Verein Sp g u v Tore Diff Pkt 1. FC Grimma 3 3 0 0 9:4 +5 9 2. FC Eilenburg 3 2 1 0 8:3 +5 7 3. FC Oberlausitz Neugersdorf 3 2 0 1 9:6 +3 6 4. 1.FC Merseburg 3 2 0 1 8:5 +3 6 5. FC Carl Zeiss Jena II 3 2 0 1 3:2 +1 6 6. VfL 96 Halle 3 2 0 1 4:5 -1 6 7. FSV 63 Luckenwalde 2 1 1 0 7:0 +7 4 7. FSV Wacker Nordhausen II 2 1 1 0 7:0 +7 4 9. FC Einheit Rudolstadt 2 1 1 0 4:0 +4 4 10. VfL 05 Hohenstein-Ernstthal 3 1 0 2 3:5 -2 3 11. VFC Plauen 3 1 0 2 3:9 -6 3 12. SG Union Sandersdorf 3 0 2 1 1:3 -2 2 13. FC International Leipzig 2 0 0 2 2:4 -2 0 14. FSV Martinroda 2 0 0 2 2:5 -3 0 15. TV Askania Bernburg 2 0 0 2 2:10 -8 0 16. VfB 1921 Krieschow 3 0 0 3 1:12 -11 0 PL Platz SP Spiele G gewonnen U unentschieden V verloren DIFF Tordifferenz PKT Punkte