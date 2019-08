Abseits der ganz großen Fußballplätze lebte ein Kreisligist aus Treptow am Sonntag seinen Traum. Die SG Grün-Weiss Baumschulenweg zog in der 1. Runde des Berliner Landespokals mit dem BFC Dynamo das ganz große Los - und schlug sich beachtlich. Von Lisa Surkamp

Als am Sonntagnachmittag im Sportforum in Hohenschönhausen der Schlusspfiff ertönte, war bei der SG Grün-Weiss Baumschulenweg die Freude groß. Zum einen, weil die von Krämpfen geplagten Kreisligaspieler nun endlich richtig durchatmen konnten. Aber vor allem, weil sie sich gegen den sechs Ligen höher spielenden BFC Dynamo ordentlich geschlagen hatten.

Als unterklassiger Verein hätte Grün-Weiss Baumschulenweg eigentlich Heimrecht gehabt. Doch weil die Treptower, die ihre Heimspiele auf der Willi-Sänger-Sportanlage austragen, die Auflagen des Berliner Fußballverbands nicht erfüllten konnten, einigten sie sich mit dem BFC Dynamo auf eine Spielverlegung in das Sportforum Hohenschönhausen.

"0:11 ist super. Wir sind total zufrieden", resümierte Lars Görny. Der ehemalige Spieler und Kapitän ist inzwischen Vorstandsvorsitzender des Vereins und hatte lange auf dieses Spiel hingefiebert. "Das ist letztendlich der FC Bayern München in Berlin, höher und prominenter geht es für uns nicht."

Denn "Baume", wie der Verein auch genannt wird, spielt in der Kreisliga B. Rund 30 Zuschauer verfolgen normalerweise die Spiele, an diesem Nachmittag waren es mehr als 400. "Das ist etwas komplett Neues für uns", erklärte Spieler Sascha Mielke.

Damit das Ergebnis diesmal nicht ganz so hoch ausfällt, machte Lars Görny seinem Team vorher eine Ansage: "An dem Wochenende mal ein bisschen weniger Bier trinken." Geholfen hat das zunächst aber nicht. Schnell lag der Favorit mit 2:0 in Führung. Nach fünf Minuten dann der erste Torschuss von Grün-Weiss - und Szenenapplaus von der Bank. Jede gute Aktion wurde lautstark bejubelt. Vor allem Torhüter Rico Steinacker überraschte den einen oder anderen BFC-Spieler mit starken Paraden. Mit dem 0:7-Halbzeitstand war der Underdog durchaus zufrieden.

"Das waren knapp 20 Minuten, in denen wir kein Gegentor gefressen haben", freute sich Lars Görny, "und wenn wir einen machen, dann geht’s rund." "Dann werden die bestimmt auch nochmal nervös", schallte es aus einer Ecke. Alle Lachen. Die Stimmung war super bei den Hobbykickern.