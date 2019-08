Am zweiten Spieltag hat es der 1. FC Union Berlin geschafft: Der Aufsteiger erzielte am Samstagnachmittag beim 1:1 (0:0) in Augsburg nicht nur sein erstes Bundesliga-Tor, sondern konnte sich auch über den ersten Punkt freuen.

Unterkriegen ließen sich die Eisernen davon aber nicht. Der eingewechselte Sebastian Polter (73.) brachte den Ball gefährlich aufs Tor, doch Augsburg.Torhüter Tomas Koubek konnte kurz vor der Linie noch klären.

Nachdem Niederlechner (73.) die Vorentscheidung verpasste und Christopher Lenz (78.) nur den Pfosten traf, war es dann soweit: Sebastian Andersson (80.) erzielte das allererste Bundesliga-Tor in der Geschichte von Union Berlin. Sebastian Polter bediente den Schweden, der nur noch einschieben musste.

Keven Schlotterbeck (84.) kassierte in der Schlussphase nach einem Foul noch die Rote Karte. Doch Union überstand die letzten Minuten in Unterzahl, auch weil Gikiewicz gegen Finnbogason (90.+5) in der Nachspielzeit parierte. Der Forderung von Sebastian Polter nach einem Elfmeter, nachdem Finnbogason ihm im Strafraum am Trikot gezogen hatte, kam Schiedsrichter Robert Schröder aber nicht nach.