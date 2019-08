Am Ende musste Ante Covic schon wieder eine deutliche Niederlage analysieren. Und das ausgerechnet an seinem 44. Geburtstag. "Wir haben in drei Spielen acht Gegentore kassiert. Es gilt, in der Länderspielpause einige Dinge ansprechen und besser machen", sagte er.

Beim 0:3 (0:1) bei Schalke 04 hatte sein Team zuvor Geschenke an den Gegner verteilt, anstatt dem eigenen Trainer Freude zu bereiten. Gleich zwei Mal trafen die Herthaner ins eigene Tor. Und so hinterlässt das Spiel, das - wie in der vergangenen Saison - zur Initialzündung für eine erfolgreiche Hinrunde werden sollte, eher sorgenvolle Gesichter.