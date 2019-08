Insgesamt hatten die Behörden 51 Täter namentlich ermittelt und diese Daten Borussia Dortmund zur Verfügung gestellt. In fünf Fällen wurde von einem Stadionverbot abgesehen und in neun weiteren auf Bewährung beschieden. Die restlichen 37 Stadionverbote sind bundesweit wirksam und gelten für eine Dauer zwischen zwölf und 36 Monaten.

Die Hertha-Anhänger hatten sich Ende Oktober 2018 beim Gastspiel in Dortmund im Gästeblock auf der Nordtribüne eine Auseinandersetzung mit der Polizei geliefert. Dabei griffen sie die Einsatzkräfte auch mit abgebrochenen Stangen an. Zuvor waren diese eingeschritten und hatten - nach eigener Darstellung zur Verhinderung von Straftaten - ein Banner der Fanszene entfernt. Diese werden - ebenso wie Fahnen - in Fanblöcken immer wieder zum Sichtschutz umfunktioniert. So kann von den Stadionkameras unerkannt etwa Pyro-Technik abgebrannt werden.

Sechs Polizisten und 45 Stadionbesucher aus Berlin wurden damals nach Behördenangaben verletzt. Zudem wurden die sanitären Einrichtungen im Gästebereich fast vollständig von Berliner Zuschauern zerstört. In der Folge wurde Hertha BSC bereits zur Kasse gebeten. Der Hauptstadtclub musste eine Strafe von 100.000 Euro zahlen. Darüber hinaus wurde dem Verein auferlegt, einen Geldbetrag in Höhe von 35.000 Euro an die Polizeistiftung Nordrhein-Westfalen zu überweisen.