Das erste Bundesligaspiel der Vereinsgeschichte würden die Fans des 1. FC Union Berlin zumindest aus sportlicher Sicht wohl am liebsten schnell wieder vergessen. Mit 0:4 (0:3) unterlagen die Eisernen am Sonntagabend RB Leipzig, weil sie besonders in der Defensive zu fehleranfällig auftraten.

Während die Union-Anhänger im Stadion zu Spielbeginn aus Protest gegen den Gegner 15 Minuten lang schwiegen, starteten die Spieler gut in die Partie. Und so ging die erste Offensivaktion auf das Konto der Köpenicker: Robert Andrich (8.) kam im Strafraum an den Ball, sein Schuss blieb jedoch an der Leipziger Abwehr hängen.

Von der Offensive der Gäste war zunächst wenig zu sehen, denn das Team von Trainer Urs Fischer unterband schon ab der Mittelhöhe die Angriffsversuche des Gegners.