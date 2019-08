Sensation in der Alten Försterei: Aufsteiger Union Berlin hat den ersten Sieg in der Bundesliga gefeiert. Gegen Titelkandidat Borussia Dortmund gewannen die Köpenicker mit 3:1. Ein Spieler der Berliner überzeugte dabei ganz besonders.

Nachdem die Fans am Nachmittag von der Köpenicker Altstadt aus in einem Fanmarsch gemeinsam zum Stadion gelaufen waren, tauchten sie die Alte Försterei bei bester Stimmung mit einer T-Shirt-Aktion einheitlich in Rot. Auf dem Platz dagegen gaben zunächst die in gelb gekleideten Dortmunder den Ton an. Nach einem Pass von Julian Brandt (5.) vor das Tor von Rafal Gikiewicz grätschten aber sowohl Paco Alcacer als auch Jadon Sancho am Ball vorbei.