Bundesliga-Premiere von Union Berlin - "Urst geil!" - außer auf dem Rasen

19.08.19 | 07:21 Uhr

0:4 gegen RB Leipzig: Union Berlin ist gleich am ersten Spieltag unsanft in der Realität der Bundesliga angekommen. Die Fans feierten trotzdem - an einem Abend, der eine Huldigung an die Emotionalität des Fußballs war. Von Johannes Mohren

Nein, so richtig passte es nicht zusammen. Zumindest auf den ersten Blick. Da waren die Fans in der Alten Försterei, die noch mehrere Minuten nach Schlusspfiff eine Akustik erzeugten, die andere Stadien - wenn überhaupt - nur nach Siegen kennen. Und gleichzeitig das Ergebnis auf der Anzeigentafel: Union null, Leipzig vier. Unmissverständlich in schwarz auf weiß. Das hatte mit einem sportlichen Erfolg an diesem Sonntagabend doch sehr wenig zu tun. "Das ist die Landung auf dem Boden, dem kalten Boden", sagte Trainer Urs Fischer, als er durchnässt vom Regen nach der Bundesliga-Premiere der Köpenicker im Stadioninneren vor die Kameras trat. Schweizerisch nüchtern. Und - fußballerisch betrachtet - ziemlich treffend.

"Herzlich willkommen in der Bundesliga"

Die Spieler - geknickt und doch gefeiert vor den rot-weißen Rängen - waren das Schlussbild eines Abends, der von eben diesen Momenten lebte. Von den Emotionen, die so vielfältig wie wuchtig waren, dass es wohl einige Zeit brauchen wird, sie zu ordnen. "Herzlich willkommen, 1. FC Union, willkommen in der Bundesliga", hatte Stadionsprecher Christian Arbeit gut zwei Stunden zuvor ins Mikrofon gerufen, ja: geschrien. Genau 17:39 Uhr zeigte die Stadionuhr in diesem Moment. Noch 21 Minuten bis zum Anpfiff. Die Mannschaften absolvierten ihre letzten Aufwärm-Übungen. Der Jubel, der aufbrandete, ließ bereits erahnen, was für eine zusätzliche Kraft an diesem Abend in diesem Stadion steckt, das ohnehin und immer davor strotzt. Ende Mai hatten die Fans den Aufstieg gefeiert. Knapp drei Monate waren danach vergangenen. Zeit, um auf dieses erste Spiel hinzufiebern. Vorfreude und Anspannung hatten sich angestaut. "Ich will gar nicht darüber sprechen, mir ist ein bisschen übel."

"Ich bin sehr aufgeregt. Es kribbelt doch ein bisschen im Bauch." Nun war er da. Der Moment, von dem sie alle geträumt hatten, von dem sie alle Vorstellungen hatten. Und der sich nun so real und so körperlich anfühlte.

Erst Tränen, dann Schweigen

Dass sich die Andersartigkeit des Vereins auch in der Premiere zeigen würde, war lange klar, bevor sich am Sonntag die Stadiontore öffneten. Schon kurz vor 18 Uhr flossen Tränen auf den Tribünen. Als Nina Hagen ansetzte und die Hymne der Köpenicker ertönte, wurden Porträts in die Höhe gereckt. Im ganzen Stadion verteilt. Abbilder auf 70 mal 70 Zentimetern - allesamt von Verstorbenen, die diesen historischen Moment nicht mehr miterleben konnten und so dennoch dabei waren. 455 Plakate waren es am Ende. Und als Mitte der zweiten Halbzeit die offizielle Zuschauerzahl verkündet wurde, erschien eine 22.467 auf der Anzeigetafel. 22.467 Menschen? Es waren so viele wie noch nie - und damit mehr, als die eigentliche Kapazität der Alten Försterei es erlaubt. Konkret: 22.012 plus eben diese 455 verstorbenen Unioner. Spürbar da für ihre Angehörigen. Und somit vom Verein auch aufgenommen in die Statistik.

Um 18:01 Uhr erlebte die Partie dann den ersten Anpfiff. Und alles schwieg. Bis auf der Leipziger Block. Der Stimmungsboykott gegen die als Kommerzprodukt verschrienen Gäste - das Thema seit der Ankündigung durch die Ultra-Gruppierung "Wuhlesyndikat 2002" am vergangenen Freitag - wurde durchgezogen. Getragen vom gesamten Publikum. Ein Raunen hier, ein Klatschen da. Mehr passierte nicht. Bis 18:16 Uhr. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ... Und die Alte Försterei explodierte förmlich. Es war nun ohrenbetäubend. So laut, dass es im Stadion so wirkte, als müsse diese Stimmung noch Kilometer über dessen Tribünen hinaus in ganz Köpenick, ja: in ganz Berlin hören. Alles sollte raus. Alles musste raus. Jetzt. Da störte es nicht einmal wirklich, dass Marcel Halstenberg sich von diesem akustischen Paukenschlag unbeeindruckt zeigte. Sekunden, nachdem das Toben auf den Rängen begann, zirkelte er den Ball aus rund 16 Metern zum 1:0 für die Leipziger in den rechten Torwinkel. Die Stimmung blieb. Nun sangen die Rot-Weißen. Und klatschten. Und hüpften. Unbeirrbar.



Leipzig meist zu schnell

Dennoch gehört das, was sich daraufhin sportlich entwickelte, unweigerlich auch zu der Premiere. Und der war durchaus ernüchternd. "Wir haben gesehen, dass der Hase anders läuft", sagte Grischa Prömel - und: "Wir sind sicherlich nicht in die Bundesliga gekommen, um uns jede Woche abschlachten zu lassen." Es waren drastische Worte. Und doch kam das, was in diesen ersten neunzig Bundesliga-Minuten von Union Berlin geschah, genau dem nahe. Es war fast egal, was Leipzig tat, die Köpenicker war einen - nein: meist mehrere - Schritte zu spät.

Eindrücke vom ersten Bundesliga-Spieltag der "Eisernen"

Bild: imago images/Matthias Koch Groß war die Vorfreude, aber auch die Anspannung vor der historischen Bundesliga-Premiere des 1. FC Union Berlin. Zu Tausenden strömten die Fans ins restlos ausverkaufte Stadion "An der Alten Försterei".

Bild: Thomas Schmidt Das Bier vor dem Anpfiff durfte nicht fehlen. Bei RB Leipzig waren sich viele Unioner klar: Das wird ein Brocken für den Anfang.

Bild: imago images/O. Behrendt An diesem für den 1. FC Union so bedeutsamen Tag waren insbesondere die verstorbenen Unioner wichtig, die das erste Bundesliga-Spiel der "Eisernen" nicht mehr miterleben konnten ...

Bild: imago images/Matthias Koch ... und die waren auch auf der Anzeigetafel präsent. Die Zuschauerzahl des ausverkauften Stadions "An der Alten Försterei" wurde von 22.012 auf 22.467 korrigiert - um damit die verstorbenen Unioner gedanklich auf den Zuschauerrängen zu wissen.

Bild: imago images/Jan Huebner/Voigt So groß die Vorfreude auch war, so hatten während des Spiels doch vor allem die Leipziger zu jubeln. Hier rutscht Marcel Sabitzer gekonnt über den Rasen, nachdem er bereits in der 31. Minute das 3:0 gegen Union erzielt hatte.

Bild: imago images/Matthias Koch Zu Beginn des Spiels hatten die Union-Fans 15 Minuten lang geschwiegen, um am Beispiel von RB Leipzig auf die zunehmende Kommerzialisierung des Fußballs hinzuweisen. Die "Roten Bullen" werden bekanntermaßen von einem Brausekonzern gesponsert, der den Club mit sehr viel Geld bis in die Champions League gepusht hat.

Bild: imago images/Bernd König Nicht zuletzt deshalb zeigt sich auch ein der zweiten Halbzeit ein Klassenunterschied. Union leistet sich zu viele Schwächen in der Abwehr und wird gnadenlos bestraft. In der 69. Minute erhöht Leipzig auf 4:0 - und es regnet in Strömen. Der Unioner Christopher Trimmel ist mit beidem sichtlich unzufrieden.

Bild: imago images/Roger Petzsche Man kann sich sicherlich Schöneres vorstellen, als bei der Bundesliga-Premiere so unter die Räder zu kommen. Aber die Saison hat gerade erst begonnen - und nicht umsonst nennt man sie die "Eisernen". | Link zum Beitrag | Weitere Bildergalerien | Sendung: rbb UM6, 18.08.2019, 18 Uhr Play Pause Fullscreen















Waren die Fans erstklassig, so war es die Leistung auf dem Platz oftmals nicht. Am offensichtlichsten wurde das zwischen der 16. und 45. Minute. Auf Halstenberg folgten Marcel Sabitzer (28.) und Timo Werner (43.). Und bei aller Qualität, mit der der Champions-League-Teilnehmer agierte, war es vor allem auch der Aufsteiger selbst, der es den Leipzigern ermöglichte, den sportlichen Teil der Party im Eiltempo zu crashen. "Wir haben in der ersten Hälfte zu viele Geschenke verteilt", sagte Urs Fischer. Das Defensiv-Bollwerk der zweiten Liga stand den turboartigen Balleroberungen und Kombinationen der Gäste nicht selten eher hilflos gegenüber. "Wenn du solche Fehler machst und 3:0 zurückliegst, wird es unheimlich schwierig."

Intensität fehlt auf dem Platz

Die Intensität, mit der die Fans auf den Rängen ab Minute 16 dieses Spiel gestalteten, fehlte auf dem Platz. "Wir haben ein bisschen das Zweikampfverhalten vermissen lassen", sagte Grischa Prömel. Christopher Nkunku traf schließlich Mitte der zweiten Halbzeit zum 4:0-Endstand, mit dem die Köpenicker noch wahrlich gut bedient waren. Auf der Waldseite war dennoch - angelehnt an den Trainer - zu lesen: "Union nach 30 Jahren wieder erstklassig? Urst geil!" Es wurde weitergefeiert. So stark im Kollektiv, wie es die Defensive der Unioner auf dem Platz hätte sein müssen, um den Gästen Paroli zu bieten. Die Unterstützung von den Rängen imponierte den Spielern mehr, als dass sie sie verwunderte. "Sehr, sehr gut. Man kennt unsere Fans und weiß, dass sie immer hinter uns stehen", sagte Christopher Trimmel. Ihre Gesänge schallten da noch im Hintergrund. Unsere Liebe, unsere Mannschaft, unser Stolz, unser Verein - Union Berlin! Jetzt in der Bundesliga. Mit erstklassigen Fans. Und einer Mannschaft, die noch 33 Spieltage Zeit hat zu beweisen, dass sie es auch ist.

