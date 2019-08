Organisierte Fans von Union Berlin haben einen Stimmungsprotest gegen RB Leipzig zu Beginn des ersten Bundesligaspiels angekündigt. Die Ultragruppierung Wuhlesyndikat 2002 schrieb am Freitag auf ihrer Internetseite, neben einer "optischen Aktion" als "Zeichen des Unmuts" die ersten 15 Minuten der Partie am Sonntag schweigen zu wollen.

"Wir wissen, dass dieser Stimmungsboykott, gerade zu diesem historischen Spieltag, uns allen besonders schwer fällt. Jedoch ist es genau deshalb so wichtig, diesen in dieser Form aufrechtzuerhalten und fortzusetzen", heißt es in dem Schreiben. RB Leipzig sei ein Konstrukt, "das mit unserer Vorstellung von Fußball absolut nichts gemein hat."

Es gelte daher "den Protest weiter konsequent ins Stadion zu tragen und zu zeigen, dass wir mit der Idee vom Fußball in Leipzig nicht einverstanden sind." Das Team des Aufsteigers und der Verein seien über das Vorhaben informiert. Damit sei klar, dass sich die Aktion nicht gegen die eigene Mannschaft richtet.