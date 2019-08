Durch klare Siege sind Hertha BSC (5:1 in Eichstätt) und der 1. FC Union Berlin (6:0 in Halberstadt) in die zweite Runde des DFB-Pokals eingezogen. Die Blau-Weißen treffen auf Zweitligist Dynamo Dresden - die Köpenicker müssen auswärts bei Bundesliga-Konkurrent SC Freiburg ran. Am Freitag wurden die Begegnungen nun fest terminiert.

Union muss am Dienstag, 29. Oktober, um 18:30 beim Sport-Club ran. Hertha empfängt die Sachsen aus Dresden zum echten Flutlichtspiel am Mittwoch, 30. Oktober, um 20:45 Uhr im Olympiastadion. Das Erste überträgt das Duell der beiden Borussias, aus Dortmund und Mönchengladbach, am Mittwoch (ab 20:15 Uhr) im Free-TV.