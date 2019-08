Hertha BSC trifft in der zweiten Runde des DFB-Pokals auf Zweitligist Dynamo Dresden, Union Berlin muss bei Ligakonkurrent SC Freiburg antreten. Das ergab die Auslosung im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund am Sonntagabend. Die zweite Runde des DFB-Pokals wird am 29. und 30. Oktober ausgetragen.

Hertha BSC hatte nach einem 5:1-Sieg beim VfB Eichstätt die zweite Runde erreicht, Union Berlin gewann mit 6:0 bei Germania Halberstadt. Regionalligist Viktoria Berlin war mit 0:1 knapp an Bielefeld gescheitert. Ligakonkurrent Energie Cottbus unterlag dem FC Bayern München zu Hause mit 1:3.