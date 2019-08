Viktoria scheitert knapp an Bielefeld

DFB-Pokal | 0:1-Niederlage in der 1. Runde

Sie haben sich gut geschlagen, doch am Ende hat es nicht gereicht: In einer phasenweise mitreißenden DFB-Pokal-Partie unterlag Außenseiter Viktoria Berlin Zweitligist Arminia Bielefeld mit 0:1. Dabei war der Regionalligist alles andere als chancenlos.

Regionalligist Viktoria Berlin hatte in der 1. Runde des DFB-Pokals auf eine Überraschung gehofft, doch am Ende verpasste die Mannschaft diese knapp. Am Samstagnachmittag unterlagen die Berliner im Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark vor 4.503 Zuschauern gegen den Zweitligisten Arminia Bielefeld mit 0:1 (0:1).

"Klar sind wir enttäuscht", sagte Viktoria-Trainer Bendetto Muzzicato und analysierte: "Wir hatten gerade in den ersten Minuten zu viel Respekt."