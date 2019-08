Es ist ein Rauswurf mit sofortiger Wirkung. Der Chemnitzer FC trennt sich wegen vereinsschädigenden Verhaltens von Kapitän Daniel Frahn - der Vorwurf: Nähe zur rechtsradikalen Szene. Der Club reagierte damit auf das Verhalten des gebürtigen Potsdamers beim Punktspiel des CFC am vergangenen Samstag beim Halleschen FC. Dort hatte der verletzte Frahn, der in der Jugend von Energie Cottbus groß wurde und später nach einem kurzen Zwischenstopp bei Hertha II lange beim SV Babelsberg spielte, im Gästeblock zwischen CFC-Fans gesessen, die der rechtsradikalen Szene zugeordnet werden.

Im März war der 32 Jahre alte Frahn vom Sportgericht des Nordostdeutschen Fußballverbandes in der Regionalliga Nordost für insgesamt vier Spiele gesperrt und mit einer Geldstrafe von 3.000 Euro belegt worden. Der ehemalige Profi von RB Leipzig hatte beim 4:4 im Heimspiel am 9. März gegen die VSG Altglienicke nach einem Tor ein T-Shirt mit der Aufschrift "Support your local Hools" (Unterstütze deine lokalen Hools) hochgehalten. Frahn hatte damals versichert, er sei "kein Nazi" und gesagt: "Mir war auch nicht bewusst, dass dieses Shirt so tief in der Neonazi-Szene verankert ist."

Zuvor hatten Fans des CFC den gestorbenen Hooligan und Rechtsextremisten Thomas H. mit einer aufwendigen Choreographie geehrt. Er gilt als Gründer der Hooligan-Vereinigung HooNaRa (Hooligans, Nazis, Rassisten).