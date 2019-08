Eigentlich hatte Claus-Dieter Wollitz angekündigt, auf der Pressekonferenz vor dem Heimspiel gegen Auerbach (Freitag 19.30 Uhr) nur über den nächsten Gegner zu reden. Die Realität sah dann aber anders aus. Von den knapp 40 Minuten, die die Pressekonferenz dauerte, nahm das Thema Aue eine halbe Stunde ein. Und das nicht nur, weil die anwesenden Journalisten permanent nachfragten, sondern auch, weil Wollitz mit dem Thema sehr offen umging. "Wenn ich dort tatsächlich ein Kandidat bin, würde mich das sehr freuen. Denn Aue ist ein phantastischer Zweitligist, der ein tolles Stadion gebaut hat", so der Cottbuser Trainer, der, einmal im Schwärmen, gleich nachlegte: "Das ist die zweite Liga. Es ist kein Geheimnis, dass ich da noch mal hinwill. Nicht um mir was zu beweisen, sondern weil es eine richtig gute Liga ist, in der ich mit Cottbus und Osnabrück schon erfolgreich gewesen bin."

Und deshalb baut Wollitz weiter an einer schlagkräftigen Mannschaft. Die hat weiter Zuwachs bekommen. Am Montag wurde Torwart Toni Stahl vom FC Fulham ausgeliehen. "Er soll sich mit Lennart Moser einen Kampf um die Nummer eins liefern." Am Mittwoch unterschrieb Offensivspieler Orhan Yildirim. Er hatte sich vier Wochen im Probetraining bei den Cottbusern angeboten. Wie eine Art Neuzugang ist auch Robert Müller zu bewerten. Der Abwehrspieler war wochenlang verletzt. Am Dienstag kam er im Landespokal erstmals in dieser Saison zum Einsatz. Damit dürfte sich die wacklige Cottbuser Defensive deutlich stabilisieren. Denn immerhin kassierte Energie in vier Ligaspielen zwölf Gegentreffer.



Die gilt es am Freitagabend gegen Auerbach unbedingt zu vermeiden. Das Schlusslicht der Regionalliga Nordost ist in dieser Saison noch ohne Punkt. "Wir müssen das Spiel gewinnen. Ohne Wenn und Aber", gibt Wollitz die Richtung vor. Ob die Partie gegen Auerbach sein letztes Heimspiel als Energie-Trainer sein wird, ist unterdessen noch unklar.

Sendung: rbb um6, 21.08.2019, 18 Uhr