Polizei und Hertha-Fans streiten über Gewalt am Olympiastadion

War es ein "brutaler Polizeieinsatz" gegen Hertha-Anhänger? Oder doch nötiger "körperlicher Zwang" gegen aggressive Fans? Polizei und Hertha-Fans streiten darüber, was sich nach dem Heimspiel gegen Wolfsburg tatsächlich abgespielt hat.

Der Fanklub Förderkreis Ostkurve e.V. erhob am Montag den Vorwurf, es sei nach der Bundesligapartie gegen Wolfsburg "auf dem Olympischen Platz vor der Ostkurve zu einem brutalen Polizeiangriff auf abreisende Herthaner" gekommen [foerderkreis-ostkurve.de]. Eine Meinungsverschiedenheit zwischen drei Herthanern hätte die Berliner Polizei zum Anlass genommen, "wahllos und ungezügelt auf umstehende Fans einzuschlagen und Pfefferspray zu versprühen". Dabei sollen dem Förderkreis Ostkurve e.V. zufolge als solche "erkennbar auftretende und vermittelnd wirkende Mitarbeiter des Fanprojekts Berlin, der Fanbetreuung von Hertha BSC, sowie eine Rechtsanwältin tätlich angegriffen" worden sein.

Nach Auseinandersetzungen beim ersten Saison-Heimspiel von Hertha BSC streiten Fans und Polizei über möglicherweise unnötige Gewalt bei dem Einsatz. Während Fan-Vertreter im Nachgang von einem unverhältnismäßig harten Vorgehen sprachen, rechtfertigte die Polizei am Dienstag ihren Einsatz.

Die Berliner Polizei ihrerseits rechtfertigt den Einsatz mit Straftaten und Aggressionen seitens der Fans. Zunächst hatten sich nach dem Spiel rund 150 bis 200 Hertha-Fans aus der Ostkurve am Olympischen Platz an der Zufahrt zum Osttor versammelt, beschreibt die Polizei in einer Stellungnahme gegenüber rbb|24 die Vorgänge. "Dort wurden sie von einer ca. 40-köpfigen Gruppe von Hertha-Fans empfangen, welche zuvor nicht im Stadion waren. Es wurde gemeinsam gesungen, ein Spruchband mit der Aufschrift 'Sektion Stadionverbot' ausgerollt und anschließend eine polizeifeindliche Parole skandiert."