Teamcheck | Hertha BSC - Ein Klub will nach oben

16.08.19 | 06:00 Uhr

Hertha BSC steht vor einer richtungsweisenden Saison. Mit einem Rekordtransfer, einem neuen Trainer und einem Großinvestor wollen die Berliner langfristig die Europapokalplätze angreifen. In dieser Saison soll der erste Schritt getan werden. Von Jakob Rüger

So lief die vergangene Saison

"Same procedure as every year", zumindest unter Ex-Trainer Pal Dardai. Die Hertha spielte eine ordentliche Hinrunde mit 24 Punkten. Nach überzeugenden Heimsiegen gegen den FC Bayern und Borussia Mönchengladbach schnupperte der Hauptstadtclub an den internationalen Rängen. Doch wie immer in den letzten vier Jahren spielte Hertha eine schwache Rückrunde, holte nur noch 19 Punkte und landete mit Platz 11 im Niemandsland der Tabelle.

Manager Michael Preetz hatte bereits im Sommer 2018 den Druck auf Klublegende und Trainer Pal Dardai erhöht, in dem er eine Weiterentwicklung forderte. Nach dem letzten Spiel der Hinrunde gegen Leverkusen (1:3) war seine Geduld am Ende. "So kannst du in der Bundesliga nicht bestehen. Mir hat die Einstellung und Bereitschaft gefehlt, und das einige Male in den letzten Wochen." Es knirschte zwischen Manager und Trainer. Im April wurde dann offiziell, was in Berlin schon Wochen vorher getuschelt wurde. Nach viereinhalb Jahren trennten sich Pal Dardai und Hertha BSC einvernehmlich.

Wer kommt, wer geht

Ende Juni ließ Hertha BSC eine "Bombe" platzen. Investor Lars Windhorst kaufte für 125 Millionen Euro Anteile am Verein. Weitere 125 Millionen könnten in den kommenden Jahren folgen. Geld, das die Berliner gut gebrauchen können und in die Mannschaft investieren wollen. Den belgischen U-21 Nationalspieler Dodi Lukebakio (letzte Saison an Fortuna Düsseldorf ausgeliehen) machte Hertha zum Rekordeinkauf. 20 Millionen Euro wurden an den FC Watford überwiesen. Für 7 Millionen Euro kam U-21 Mittelfeldspieler Eduard Löwen von Absteiger Nürnberg.

Mit Dedryck Boyata wurde ein erfahrener Innenverteidiger ablösefrei von Celtic Glasgow verpflichtet. Der Königstransfer könnte aber die erneute Leihe von Mittelfeldspieler Marco Grujic sein. Der Serbe spielte eine überzeugende Saison und konnte vom FC Liverpool ein weiteres Jahr verpflichtet werden. Schmerzhaft ist für die Berliner dagegen der Abgang von Rechtsverteidiger Valentino Lazaro. Doch immerhin: Mit seinem Wechsel zu Inter Mailand spülte der Österreicher 18 Millionen Euro in die Kassen.

Der Trainer

Der wichtigste Personalwechsel fand auf der Trainerbank statt. Ante Covic, bislang für den Nachwuchs und die zweite Mannschaft verantwortlich, soll die Berliner weiterentwickeln. "Ich mag Mannschaften, die gerne aktiven Fußball spielen", beschreibt Covic seine Philosophie. "Unser Ziel ist es, dass die Gegner nicht gerne gegen uns spielen wollen und wir in eigenem Ballbesitz in der Lage sind, Chance zu kreieren und daraus Tore zu erzielen." Mutig und offensiv soll Hertha BSC in Zukunft auftreten. Covic selbst zeigt sich als Spielerfreund und harter Hund zugleich. "Ich bin ein Menschenfänger", sagt der kommunikationsfreudige 43-Jährige über sich selbst.

Ante Covic will ansehnlichen Offensivfußball spielen lassen. | Bild: imago images/Sven Simon

Erwartungen an die neue Spielzeit

Ante Covic soll Hertha BSC die "Flausen" austreiben. Eine konstant gute Hin- und Rückrunde wünscht sich Manager Michael Preetz. Dazu will man die Derbys gegen den 1. FC Union gewinnen, Hertha soll die Nummer Eins in der Hauptstadt bleiben. Offiziell lautet das Saisonziel einstelliger Tabellenplatz, doch die Fans wollen eine Entwicklung sehen - bei der Spielweise und den Spielern. Noch immer sind Kapitän Vedad Ibisevic (35) und Salomon Kalou (34) die wichtigsten Stützen, jünger werden sie aber nicht. Mit den Millionen von Investor Lars Windhorst müssen langfristig die Europapokalplätze angegriffen werden. Der neue Trainer ist eine Chance, aber auch ein Risiko. Ante Covic muss in seiner Debütsaison möglichst schnell Ergebnisse liefern, sonst wird es ungemütlich beim blau-weißen Berliner Verein. Sendung: Inforadio, 15.08.2019, 14 Uhr