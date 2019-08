Bundestrainer Joachim Löw hat Niklas Stark von Hertha BSC für die Fußball-Nationalmannschaft nominiert. Der 24-Jährige steht im Kader für die EM-Qualifikationsspiele gegen die Niederlande am 6. September in Hamburg und drei Tage später in Belfast gegen Nordirland. Damit hat der Verteidiger erneut die Chance auf sein Länderspiel-Debüt. Zwar stand Stark in diesem Jahr bereits bei vier Partien im Aufgebot der deutschen Auswahl - tatsächlich eingesetzt wurde er von Joachim Löw jedoch bislang noch nicht.