Zunächst dominierten die Gäste allerdings das Spiel. Der frühen Führung der Prager Spielerinnen durch Christina Burkenroad (9. Minute) hatten die Gastgeberinnen bis zur Pause nur wenig entgegenzusetzen. Nach dem Seitenwechsel intensivierten die Bundesligadritten der Vorsaison das Tempo und kamen zum verdienten Ausgleich durch Lara Prasnikar (63.). Von den neun Neuzugängen der Turbinen stand lediglich die vom FC Bayern an die Havel gewechselte Mittelfeldspielerin Anna Gerhard in der Startelf von Turbine.

Nach der mit sechs Siegen aus acht Spielen durchaus erfolgreichen Vorbereitung wird es für das Team von Trainer Matthias Rudolph am kommenden Freitag ernst. Zum Bundesligastart beim 1. FFC Frankfurt muss das Team unter Beweis stellen, dass sie trotz zahlreicher prominenter Abgänge in der Liga vorn mitspielen können.

Auch die Paarungen der zweiten DFB-Pokalrunde wurden am Samstag ausgelost. Turbine muss am siebten oder achten September zu Regionalligist Borussia Bocholt reisen. Das ergab die Auslosung am Samstag in Saarbrücken.